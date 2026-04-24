Nel 2027, l’impianto Synextra sarà oggetto di una ripresa parziale delle attività, con una riduzione delle operazioni. A seguito di questa decisione, si chiede di fare chiarezza sulle problematiche relative alle emissioni di odori provenienti dall’impianto. L’obiettivo è stabilire un percorso trasparente che consenta di riprendere le attività mantenendo alta l’attenzione sulla qualità della vita dei cittadini coinvolti.

Fare chiarezza sulle criticità legate alle emissioni odorigene dell’impianto Synextra e definire un percorso trasparente per la ripresa delle attività, tutelando la qualità della vita dei cittadini. È stato questo l’obiettivo dell’audizione in commissione Ambiente del Consiglio regionale, richiesta dal consigliere Simone Negri, con la partecipazione di Regione Lombardia, Città Metropolitana, Arpa, i Comuni di Corsico e Cesano Boscone, il Comitato Aria Pulita e l’azienda. "L’audizione è stata utile perché ha consentito finalmente di fare chiarezza sia su quanto accaduto negli ultimi anni, sia sulle prospettive future dell’impianto – commenta Negri –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Synextra, ripresa (ridotta) nel 2027: "Ma chiarezza sui cattivi odori"

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