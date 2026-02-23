Holostem vertice al Ministero | Ripresa delle sperimentazioni sui pazienti nel 2027

Holostem, durante un incontro con il Ministero delle Imprese, ha annunciato che riprenderà le sperimentazioni sui pazienti nel 2027. La decisione deriva dalla necessità di completare alcune verifiche tecniche e normativi. Alla riunione, che ha coinvolto anche Enea Tech Biomedical e il Ministero della Salute, si è discusso sulle prossime tappe del progetto. La ripresa delle sperimentazioni rappresenta un passo importante per l’azienda in vista di future applicazioni cliniche.

Lo riferisce l'associazione Coscioni, che ha consegnato un appello al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla nuova proprietà garanzie sulla continuità operativa. Lo scorso giovedì, 19 febbraio, si è tenuto un incontro tra una delegazione dell’Associazione Luca Coscioni e i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i vertici di Enea Tech Biomedical, Holostem e con la presenza del Ministero della Salute. Sul piatto il tema della continuità operativa di Holostem, per la quale l'associazione aveva denunciato un sostanziale stallo delle attività di ricerca e sperimentazione dopo l'acquisizione da parte di Enea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Terapie geniche della Holostem bloccate, "Pazienti in attesa e ricercatori esclusi"La situazione della Holostem, azienda modenese specializzata in terapie geniche, è attualmente in stallo, con conseguenze che potrebbero compromettere i progressi della ricerca e l’accesso alle cure innovative.

