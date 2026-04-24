Svolta storica alla Croce Verde | siglato l’accordo sui differenziali stipendiali

Il 24 aprile, le organizzazioni sindacali Fp Cgil Padova e Uil Fp Padova hanno firmato un accordo riguardante i differenziali salariali dei dipendenti della Croce Verde di Padova. L’intesa rappresenta un passo importante per i lavoratori coinvolti, che da tempo chiedevano miglioramenti nelle condizioni retributive. La firma è avvenuta alla presenza delle parti interessate, sancendo un accordo che riguarda le retribuzioni e le variazioni salariali dei dipendenti.

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil Padova e Uil Fp Padova annunciano oggi 24 aprile la firma di un’intesa storica per i dipendenti della Croce Verde di Padova. L’accordo sul contratto decentrato integrativo introduce finalmente i differenziali stipendiali, segnando un punto di svolta atteso da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Croce Verde, focus sui volontari. Ripartito il percorso di formazioneVenerdì scorso si è svolto presso la sede della Croce Verde Alto Appennino ‘Franco Correggi’ di Busana in via G. Leggi anche: La svolta della Croce Verde. Il 13 aprile parte la gestione della Casa di comunità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova ambulanza per la Croce Verde di Gorizia grazie a Cassa Rurale Fvg; Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio, stabile evacuato; Croce Verde Viadana celebra 40 anni di servizio alla comunità; Rinnovo Croce Verde cambio dopo 45 anni. Cassa rurale Fvg dona 50 mila euro: ora la Croce verde ha una nuova ambulanzaLa cerimonia con la benedizione e la consegna del mezzo sono avvenute ieri sabato 18 aprile. Il presidente di Cr Fvg, Andrea Collenz: Un simbolo concreto di un impegno condiviso verso la comunità ... triesteprima.it Cassa Rurale Fvg dona 50mila euro alla Croce Verde di Gorizia per la nuova ambulanzaÈ stata ufficialmente consegnata sabato 18 aprile, davanti alla sede di via Crispi 7, la nuova ambulanza della Croce Verde Goriziana, acquistata grazie al contributo di 50mila euro messo a ... nordest24.it Ciao Giulio, amico di Lucca La Croce Verde di Lucca si unisce al lutto per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTv (pagina ufficiale) La nostra comunità perde un bravo giornalista, attento a riportare con attenzione e precisione le storie e le - facebook.com facebook