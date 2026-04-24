Svolta Roma ha vinto Gasp | i Friedkin hanno deciso Ranieri via

La proprietà della squadra di Roma ha annunciato la fine delle discussioni interne, comunicando il cambio di guida tecnica e l'addio del senior advisor. La decisione riguarda anche altri membri dello staff, che lasciano l’organizzazione. La scelta arriva dopo un periodo di tensioni e discussioni tra le parti coinvolte, portando a una riorganizzazione completa del club. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato ai media.

Adesso è finita davvero. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, la voglia di andare avanti insieme e la certezza di avere una "guida fidata" su cui poter contare, come messo nero su bianco nel comunicato del 7 giugno scorso (quando venne ufficializzato l’arrivo in giallorosso di Gian Piero Gasperini). Niente, tutto finito, tutto evaporato nell’arco di appena dieci mesi. Tanto, infatti, è durata l’avventura di Claudio Ranieri come senior advisor dei Friedkin, con la proprietà giallorossa che ieri ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio consulente personale. Un rapporto nato all’inizio della scorsa estate, appunto, subito dopo la fine della sua terza avventura in giallorosso da allenatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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