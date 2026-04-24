In Russia, uno studio condotto da ricercatori ha portato allo sviluppo di una terapia genica che mira a modificare il gene RAGE. Questa ricerca si concentra sull’obiettivo di estendere la durata della vita umana attraverso interventi genetici. La terapia si basa sull’utilizzo di un farmaco che agisce su questa specifica sequenza genetica, con l’intento di contrastare i processi legati all’invecchiamento.

? Cosa sapere Ricercatori russi sviluppano terapia genica sul gene RAGE per estendere la vita umana.. Il Cremlino punta a salvare 175.000 vite entro il 2030 tramite la longevità.. Il viceministro per la Scienza e l’Istruzione Denis Sekirinsky ha rivelato che i ricercatori russi stanno sviluppando un farmaco basato sulla terapia genica capace di agire sui meccanismi cellulari dell’invecchiamento, con l’obiettivo ambizioso di estendere la vita umana. Tra le mura dell’Istituto di Biologia dell’Invecchiamento e della Medicina, si sta delineando una strategia scientifica che punta a trasformare la medicina della longevità. Il cuore del progetto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta genetica in Russia: il farmaco che sfida l’invecchiamento

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