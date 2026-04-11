Una startup californiana ha annunciato lo sviluppo di un nuovo farmaco chiamato LOY-001, progettato per agire sui processi biologici dell’invecchiamento nei cani di taglia grande e gigante. La ricerca è condotta sotto la supervisione scientifica di uno specialista nel settore. Il farmaco rappresenta un intervento farmacologico innovativo nel campo veterinario, con l’obiettivo di contrastare i segni dell’età avanzata nei cani di grandi dimensioni.

La startup californiana Loyal, sotto la guida scientifica di Celine Halioua, ha sviluppato un avanzato intervento farmacologico denominato LOY-001, capace di intervenire sui processi biologici dell’invecchiamento nei cani di taglia grande e gigante. Questa innovazione punta a contrastare la rapida senescenza cellulare tipica dei grandi canidi, cercando di estendere non solo la durata della vita, ma soprattutto la qualità del tempo trascorso in salute. Il meccanismo molecolare contro l’accelerazione biologica dei grandi canidi. La ricerca condotta da Loyal si concentra su una problematica biologica ben precisa: la discrepanza tra la crescita accelerata necessaria per raggiungere dimensioni imponenti e la capacità di resistenza delle cellule. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cani di taglia gigante: arriva il farmaco che combatte l’invecchiamento

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Cani di taglia grande più belli, le 10 razze che devi conoscereI cani sono tutti meravigliosi, al di là delle stazze e delle razze, se però si ha in mente un esemplare particolare, magari di taglia grande è importante conoscerne le peculiarità prima di decidere ... dilei.it

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