Bonavita ritira la propria candidatura a sindaco di Paduli | Venute meno le condizioni politiche

Daniele Bonavita ha annunciato ufficialmente il ritiro della sua candidatura a sindaco di Paduli, specificando che le condizioni politiche non sono più favorevoli. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio scritto, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La scelta avviene poco prima delle prossime scadenze elettorali, e al momento non sono state annunciate altre candidature ufficiali per la carica di primo cittadino nel comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con una comunicazione ufficiale, Daniele Bonavita ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla carica di sindaco di Paduli. Una decisione maturata nelle ultime ore, a seguito di un’attenta riflessione sul contesto politico locale. “ Sono venute meno le condizioni politiche necessarie per portare avanti con serietà e coerenza il progetto amministrativo che avevamo immaginato – ha dichiarato Bonavita. – Il venir meno di alcuni presupposti fondamentali, basati sulla condivisione di intenti, rende impossibile proseguire lungo questo percorso”. Bonavita ha inoltre voluto ringraziare tutti coloro che, fino a questo momento, avevano sostenuto la sua candidatura, sottolineando l’impegno e la passione dimostrati nel corso delle settimane di preparazione alla campagna elettorale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bonavita ritira la propria candidatura a sindaco di Paduli: “Venute meno le condizioni politiche” Notizie correlate Amministrative a Paduli, Bonavita rompe gli indugi: “Mi candido a Sindaco”“In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Paduli, sento il dovere – prima ancora che politico, morale... Paduli, turismo e valorizzazione del territorio: continua il lavoro del candidato sindaco Daniele BonavitaTempo di lettura: 2 minutiProsegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un...