Sviene al pronto soccorso | nessuna barella

Un episodio si è verificato recentemente nel pronto soccorso di una città, dove un paziente è svenuto all’interno della struttura. Tuttavia, non sono state trovate barelle disponibili per il trasporto o la sistemazione del paziente. La situazione ha suscitato preoccupazione tra il personale sanitario, che ha cercato di gestire la situazione con le risorse presenti. La carenza di barelle sembra rappresentare un problema strutturale nel reparto.

Jesi, 24 aprile 2026 – Non c’è più spazio per le barelle lungo i corridoi e nelle stanze del pronto soccorso del Carlo Urbani. Una crisi di spazi e mezzi che mercoledì si è trasformata in dramma: una giovane donna, accompagnata al pronto soccorso per una colecisti con dolori acuti in atto è svenuta cadendo a terra. In mancanza di spazi anche solo per sistemare una barella in più, è stata fatta accomodare su una sedia. Le sue urla hanno raggiunto la sala d’aspetto, da dove i genitori, riconoscendo la sua voce sono accorsi. Una situazione al limite. La paziente ha riportato un trauma alla mano, ma l’episodio denuncia una saturazione insostenibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sviene al pronto soccorso: nessuna barella Notizie correlate Leggi anche: Paziente dà fuoco alla barella, paura al pronto soccorso Incendio alla barella e caos al pronto soccorso: la ricostruzione della poliziaÈ stato denunciato dalla polizia, intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, il responsabile dell'incendio alla barella di stanotte. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sviene al pronto soccorso: nessuna barella; Colpisce infermiera con una testata, arrestato; Mairano: bimba di 9 anni sviene a scuola, arriva l’eliambulanza; Ubriaco, sviene davanti al bar, poi prende a pugni soccorritore del 118. Sviene al pronto soccorso: nessuna barellaLa donna è stata sistemata su una sedia. Situazione al limite all’ospedale Urbani di Jesi dove gli operatori combattono anche col sistema informatico ... ilrestodelcarlino.it Prestano cure a un ferito, poi l’assalto ai sanitari: arrestato un 27enne rumenoAggressione al pronto soccorso di Monfalcone: feriti un infermiere e una volontaria Cri, arrestato un 27enne in stato alterato. nordest24.it EPISODIO GRAVISSIMO IN UNDER 19 Arbitro colpito con un pugno al capo, sviene. Arriva un'inibizione di cinque anni per un giocatore. La presa di distanza del club, il comunicato della FIP. https://sportando.basketball/pugno-arbitro-under-19-gold-squali - facebook.com facebook Maria tiene sulle gambe il Figlio morto e sviene per il dolore sorretta da San Giovanni Evangelista,le fanno eco le tre Marie,una regge il volto di Gesù e lo bacia amorevolmente,una si copre la bocca e ha gli occhi spalancati per l'orrore mentre Maria Maddalen x.com