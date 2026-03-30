Paziente dà fuoco alla barella paura al pronto soccorso

Lunedì 30 marzo 2026, alle 2.15, si è verificato un incendio nel pronto soccorso di un ospedale. La causa è attribuita a un paziente che ha dato fuoco alla barella. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti tra il personale e i pazienti presenti al momento.

Intorno alle 2.15 di lunedì 30 marzo 2026 si è verificato un incendio presso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Stando a quanto riferisce la Regione, un paziente ricoverato, utilizzando un accendino, ha dato fuoco a una barella. Le fiamme hanno interessato una stanza della struttura, causando danni materiali limitati all'area coinvolta. Dopo un'ora la situazione è tornata sotto controllo, non si registrano feriti tra pazienti, personale sanitario o visitatori. Per motivi precauzionali, cinque persone presenti con sindrome coronarica sono state prontamente trasferite in rianimazione. Il piano di sicurezza ed evacuazione - prosegue la Regione - è stato attivato tempestivamente e ha funzionato in modo efficace, consentendo una gestione ordinata dell'emergenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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