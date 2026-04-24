Svegliamoci prima che il buio diventi l' ultima cosa da guardare
In questa giornata, si riflette sulla necessità di intervenire prima che le problematiche della città peggiorino ulteriormente. Un messaggio diretto a chi ha a cuore il futuro locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla situazione attuale e la mancanza di azioni concrete. La voce si rivolge a chi desidera evitare che il degrado continui indisturbato, invitando a un risveglio collettivo.
Salve Foggiatoday, vi scrivo con il piglio di chi ama la propria città e non accetta di vederla morire nell'indifferenza.?Il rumore del silenzio (e quello delle sirene) C’è un’abitudine pericolosa che si sta insinuando tra le nostre strade: quella di non stupirci più.?Oggi, leggere di un ragazzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Arafta – 22. Haftann En yi Anlar | 43 & 44. Bölüm | Arafta – Türk Dizileri @araftadizisi
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