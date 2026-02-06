Questa sera in tv c’è davvero di tutto. Dalle Olimpiadi in diretta alle fiction, passando per speciali e film, la programmazione offre opzioni per tutti i gusti. Chi vuole seguire la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi può sintonizzarsi sui canali sportivi, mentre chi preferisce il intrattenimento può scegliere tra vari programmi e fiction di successo. La serata si presenta ricca di appuntamenti, pronti a catturare l’attenzione di un pubblico vario.

Ecco i programmi in tv stasera, venerdì 6 febbraio 2026, in onda sui principali canali generalisti italiani: Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5 e Italia1. La prima serata promette una programmazione varia, con sport in diretta, fiction, speciali di approfondimento e film per tutti i gusti, adatta a chi vuole seguire eventi di attualità come la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 o preferisce fiction e intrattenimento. Programmi TV stasera, venerdì 6 febbraio 2026 L'elenco dei programmi in tv stasera, per scegliere che cosa guardare: 21:00 – Rai1: Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (in diretta) 21:00 – Rai2: TG2 20. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Programmi in tv stasera 6 febbraio 2026, la guida completa per scegliere che cosa guardare in prima serata, dalle Olimpiadi a Io sono Farah

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ecco la guida dei programmi televisivi in prima serata di martedì 20 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 29 gennaio; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 1 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 5 febbraio 2026: Don Matteo, Striscia in prima serata, Splendida Cornice e Atalanta–Juventus; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 1 febbraio.

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 5 Febbraio, in prima serataStasera in TV, Giovedì 5 Febbraio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... comingsoon.it

Stasera in tv (31 gennaio), Maria agguerrita: C’è posta per te sfida The Voice KidsProgrammi tv stasera, cosa vedere oggi (sabato 31 gennaio 2026): tra il classico Bud Spencer-Terence Hill su Rete 4, MasterChef Italia su Sky Uno e il talk In altre parole su La7. libero.it

La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de facebook

In diretta su La7 da Lilli Gruber. Che confronto stasera, Amici! Mi date supporto da casa #OttoEMezzo x.com/i/broadcasts/1… x.com