Scendere o no in campo? L’ultima cosa che Meloni si augura è che il referendum diventi politico

La decisione di partecipare o meno al referendum resta al centro del dibattito politico, con opinioni divise tra chi spinge per un coinvolgimento diretto e chi preferisce mantenere una posizione di distacco. La questione si intreccia con considerazioni strategiche e di consenso, lasciando aperte molte incognite sulla possibile evoluzione delle prossime settimane. La discussione si fa sempre più accesa tra gli osservatori e gli attori coinvolti.

Stretta fra i marosi di Scilla e Cariddi, Giorgia Meloni fatica a reggere il timone della nave sulla rotta del Sì al referendum. Il dubbio la assilla: restare fuori dalla feroce contesa sulla riforma della Giustizia, lasciando le briglie sciolte a Nordio e alle strampalate uscite boomerang del ministro e dei colonnelli della destra, palesemente fuori controllo? Ignorare le catastrofiche performance dei cavalieri della destra inciampati rovinosamente sulla vicenda del poliziotto di Rogoredo, difeso a prescindere come vittima della magistratura salvo scoprire che l’uomo in divisa si era effettivamente macchiato dell’omicidio a sangue freddo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

