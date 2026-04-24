Susa rubata la fede a una donna morta | il grido della figlia

A Susa, una donna di 70 anni deceduta il 13 febbraio all'ospedale, ha subito il furto della fede nuziale. La figlia ha denunciato l'episodio, definendolo un grave atto nei confronti della madre scomparsa. La polizia ha avviato le indagini per identificare eventuali responsabili e chiarire le circostanze del furto. La famiglia ha espresso il suo dolore per quanto accaduto.

? Cosa sapere Fede nuziale sottratta a una settantaseienne deceduta il 13 febbraio all'ospedale di Susa.. La figlia denuncia l'assenza di inventario dei beni personali nel reparto di corso Inghilterra.. La figlia di una settantaseienne deceduta all’ospedale di Susa ha presentato denuncia ai carabinieri per il furto della fede nuziale della madre, avvenuto nel reparto di corso Inghilterra tra il 13 febbraio e le ore successive al decesso. Il fatto risale a circa due mesi fa, quando la donna, ricoverata dall’11 febbraio per una patologia importante, è venuta a mancare dopo meno di 48 ore dal ricovero. La denuncia, formalizzata il pomeriggio del 13 febbraio, nasce dalla scoperta che l’anello matrimoniale era stato sottratto dal dito della paziente già morta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Susa, rubata la fede a una donna morta: il grido della figlia Notizie correlate Leggi anche: Mara Favro, anche per il tribunale va tutto archiviato: stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi Leggi anche: Morte di Mara Favro, anche per il tribunale l'inchiesta va archiviata: stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi