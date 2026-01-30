Mara Favro anche per il tribunale va tutto archiviato | stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi

La vicenda di Mara Favro si chiude senza colpi di scena. Il tribunale ha deciso di archiviare le indagini sulla donna di Susa, trovata morta nei boschi a circa un anno dalla scomparsa. La procura non ha trovato elementi per proseguire con l’inchiesta, che ormai si può considerare conclusa.

Tutto archiviato. Termina così l’inchiesta sulla morte di Mara Favro, la cameriera di Susa scomparsa a marzo 2024 e trovata morta un anno dopo nei boschi vicini alla pizzeria di Chiomonte dove lavorava. Il tribunale di Torino ha respinto l’opposizione dei familiari della vittima, tutelati dall’avvocato Roberto Saraniti, alla richiesta di archiviazione del caso che aveva avanzato la procura di Torino. Anche secondo la giudice Alessandra Salvadori, dunque, sulla base degli elementi finora raccolti, il caso non va più approfondito con nuove indagini. La sua decisione è stata resa nota oggi, 30 gennaio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il tribunale ha deciso di archiviare l’indagine sulla morte di Mara Favro, la donna di Susa scomparsa lo scorso marzo e trovata morta un anno dopo nei boschi vicino alla pizzeria dove lavorava.

Vincenzo Milione, indagato per l'omicidio di Mara Favro

