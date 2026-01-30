Morte di Mara Favro anche per il tribunale l' inchiesta va archiviata | stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi

Il tribunale ha deciso di archiviare l’indagine sulla morte di Mara Favro, la donna di Susa scomparsa lo scorso marzo e trovata morta un anno dopo nei boschi vicino alla pizzeria dove lavorava. Le autorità non hanno trovato elementi per proseguire le indagini e hanno chiuso definitivamente il caso.

Tutto archiviato. Termina così l'inchiesta sulla morte di Mara Favro, la cameriera di Susa scomparsa a marzo 2024 e trovata morta un anno dopo nei boschi vicini alla pizzeria di Chiomonte dove lavorava. Il tribunale di Torino ha respinto l'opposizione dei familiari della vittima, tutelati dall'avvocato Roberto Saraniti, alla richiesta di archiviazione del caso che aveva avanzato la procura di Torino. Anche secondo la giudice Alessandra Salvadori, dunque, sulla base degli elementi finora raccolti, il caso non va più approfondito con nuove indagini.

