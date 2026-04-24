Il 25 aprile 2026 alcune catene di supermercati rimarranno aperte, offrendo orari variabili a seconda dei punti vendita. Molti supermercati, nonostante il giorno di festa, continueranno ad accogliere clienti per garantire approvvigionamenti durante le festività. L’elenco aggiornato dei supermercati aperti include diverse insegne, con aperture che possono variare anche in base alla zona geografica. Per chi ha bisogno di fare acquisti in questa giornata, è consigliabile verificare gli orari specifici presso i singoli punti vendita.

Quali sono i supermercati aperti il 25 aprile 2026? Sono tanti i punti vendita che nonostante il giorno di festa restano aperti per permettere a chi sta organizzando un pranzo a casa o all'aperto, di prendere le ultime cose. Anche se molte attività abbassano le serrande, alcune catene della grande distribuzione scelgono di garantire l’apertura, spesso con orari ridotti. Ecco la lista ufficiale con le informazioni pubblicate da Cucina Italiana.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Supermercati aperti 25 aprile 2026, gli orari e l'elenco aggiornato

Notizie correlate

Leggi anche: Supermercati aperti il 25 aprile 2026: l’elenco con gli orari aggiornati

Supermercati aperti il 25 aprile 2026, la lista ufficiale e gli orari aggiornati delle cateneQuali sono i supermercati aperti il 25 aprile 2026? Sono tanti i punti vendita che nonostante il giorno di festa restano aperti per permettere a chi...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti; Ci sono supermercati aperti il 25 aprile 2026?; 25 aprile e 1 maggio, ecco i supermercati aperti in Toscana; Negozi, supermercati e centri commerciali aperti il 25 aprile a Bologna.

Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta Italia25 aprile 2026, quali supermercati restano aperti: orari, catene attive e chiusure previste per la Festa della Liberazione ... quifinanza.it

Supermercati aperti domani 25 aprile 2026 | Dove fare spesa Festa della Liberazione: lista negozi, info orariDove fare la spesa 25 aprile 2026, quali sono i supermercati aperti domani: info, orari e centri commerciali attivi per la Festa della Liberazione ... ilsussidiario.net

Per un acquisto dell'ultimo minuto, se ci si accorge che manca qualcosa per preparare il pranzo, ecco quali sono i principali supermercati aperti il giorno della Festa della Liberazione, vale a dire sabato 25 aprile x.com

Per un acquisto dell'ultimo minuto, se ci si accorge che manca qualcosa per preparare il pranzo, ecco quali sono i principali supermercati aperti il giorno della Festa della Liberazione, vale a dire sabato 25 aprile - facebook.com facebook