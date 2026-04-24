supermercati aperti il 25 aprile 2026 la lista ufficiale e gli orari aggiornati delle catene

Il 25 aprile 2026, molti supermercati rimarranno aperti, offrendo la possibilità di fare acquisti anche durante la festa. Sono previste aperture di diversi punti vendita di catene nazionali e locali, con orari variabili rispetto ai giorni feriali. Per chi deve fare la spesa di corsa o organizzare un pranzo all’ultimo minuto, sono disponibili diverse opzioni. La lista ufficiale degli esercizi aperti sarà aggiornata con gli orari specifici di ciascun supermercato.

Quali sono i supermercati aperti il 25 aprile 2026? Sono tanti i punti vendita che nonostante il giorno di festa restano aperti per permettere a chi sta organizzando un pranzo a casa o all'aperto, di prendere le ultime cose. Anche se molte attività abbassano le serrande, alcune catene della grande distribuzione scelgono di garantire l’apertura, spesso con orari ridotti. Ecco la lista ufficiale con le informazioni pubblicate da Cucina Italiana.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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