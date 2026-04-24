Supermercati aperti il 25 aprile 2026 | l’elenco con gli orari aggiornati

Il 25 aprile 2026 cadrà di giovedì e molte attività commerciali, tra cui i supermercati, adotteranno orari speciali o resteranno chiusi. In Italia, questa giornata rappresenta una festività nazionale e molte aziende decidono di modificare l’apertura dei negozi, influenzando la normale routine di acquisto dei cittadini. Di seguito si presenta un elenco aggiornato degli orari di apertura delle principali superfici commerciali per quella data.

Roma, 24 aprile 2025 – Il 25 aprile non è una domenica qualsiasi. La Festa della Liberazione è una delle ricorrenze civili più sentite del calendario italiano, che ogni anno ridisegna la mappa dei servizi e degli orari del Paese. Uffici pubblici chiusi, scuole ferme e attività commerciali a ritmo ridotto contribuiscono a una giornata sospesa, a metà tra celebrazione e pausa collettiva. Eppure, proprio mentre l’Italia si ferma per ricordare la libertà riconquistata, la quotidianità non si arresta del tutto: il carrello della spesa continua a muoversi tra aperture straordinarie, orari ridotti e chiusure totali. Ecco una lista aggiornata dei supermercati aperti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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