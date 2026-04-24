SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi | centrati tre 5 da 51mila euro

Oggi, venerdì 24 aprile, è stata estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto. Tra i numeri usciti, ci sono tre combinazioni che hanno portato a vincite di circa 51 mila euro ciascuna. La lotteria ha distribuito premi ai partecipanti che hanno centrato i numeri scelti, mentre l'estrazione si è svolta regolarmente e i numeri sono stati comunicati ufficialmente.

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Nessun '6' né '5+1', centrati invece tre '5' (a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza; a Bolzano e a Monopoli, in provincia di Bari) che vincono ciascuno 51.982,76 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 155,3 milioni di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 30/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Superenalotto, combinazione vincente oggi: un 5+1 vince 653mila euro SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 7 febbraio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 7 febbraio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Superenalotto, numeri vincenti oggi 23 aprile: il 5 vale 26mila euro; Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026; SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 23 aprile: numeri vincenti, jackpot e quote. SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euroEstratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Nessun '6' né '5+1', centrati invece tre '5' (a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza; a Bolzano e a Mon ... adnkronos.com Estrazione Superenalotto 24 aprile 2026: numeri e quoteScopri qui la combinazione vincente dell'estrazione Superenalotto SuperStar di oggi, le quote, archivio estrazioni e verifica vincite. corrierenazionale.it Lotto e Superenalotto di venerdì 24 aprile, centrati tre '5' da 51mila euro - facebook.com facebook