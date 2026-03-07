Superenalotto combinazione vincente oggi | un 5+1 vince 653mila euro

Al concorso del Superenalotto di oggi, 7 marzo 2026, non è stato centrato nessun '6'. Nell’estrazione, si è verificato un risultato vincente a Bari, dove è stato realizzato un '5+1' che ha portato a un premio di 653 mila euro. La combinazione vincente non è stata comunicata, ma il jackpot rimane invariato poiché non ci sono vincitori con il massimo punteggio.

(Adnkronos) – Nessun '6' al concorso del Superenalotto oggi, 7 marzo 2026. Nell'ultimo appuntamento della settimana, centrato a Bari un '5+1' da 653.154,14 euro, mentre sono 6 i '5' che vincono 35.169,84 ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 132.1 milioni di euro: si torna a giocare martedì 10 marzo nel primo appuntamento.