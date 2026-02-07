SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 7 febbraio
Nessun '6' né '5+1' nel concorso di oggi del SuperEnalotto. La sestina vincente non è uscita e nessuno ha centrato il massimo. Sono stati invece centrati diciannove '5', ognuno con una vincita di 11 euro. La caccia al jackpot continua, mentre i giocatori sperano in un colpo di fortuna nella prossima estrazione.
(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 7 febbraio. Centrati invece diciannove '5' che vincono ciascuno 11.004,60 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 118,5 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
