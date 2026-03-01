LIVE Perugia-Verona 0-0 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri partono alla grande nel primo set della finale! 7-4

La partita tra Perugia e Verona nella finale della Supercoppa Italiana di volley 2026 è in corso, con il punteggio di 7-4 in favore degli umbri. Nel primo set, gli atleti di Perugia hanno iniziato bene e hanno già preso un vantaggio, mentre Verona ha chiesto un time-out dopo aver subito due punti consecutivi. Attualmente, Plotnytskyi ha segnato con un attacco di mani fuori, e Ben Tara ha realizzato un attacco con deviazione dal muro.

15-12 Altro mani fuori di Darlan, la sua parallela viene deviata fuori. 15-11 Brutto errore di Sani che incrocia troppo la diagonale che non supera la rete. 12-9 Questa volta riesce la schiacciata di seconda intenzione al polacco. 11-9 Esce il servizio del brasiliano, il nastro non aiuta l’opposto di Verona. 10-8 Semeniuk cerca le mani del muro con la schiacciata di seconda intenzione ma sbaglia. 8-5 La difesa di Christensen non resta in campo dopo la diagonale di Ben Tara. 6-4 Ottimo attacco di Ben Tara che trova la deviazione giusta dal muro. 15.01 Andre Puecher e Antonella Verrascina sono rispettivamente il primo e il secondo arbitro. 14.55 Fondamentali per Verona saranno le percentuali in attacco di Darlan e Keita, mentre Perugia dovrà puntare su Ben Tara, con Russo che sarà sicuramente decisivo al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 0-0, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono alla grande nel primo set della finale! 7-4 LIVE Trento-Perugia 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano il primo setLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. LIVE Trento-Perugia 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano anche il secondo setLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. Aggiornamenti e notizie su Perugia Verona. Temi più discussi: Verona-Perugia, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv, streaming; SuperLega, Perugia vince la Regular Season battendo Verona 3 a 0; Supercoppa, Perugia travolge Trento, Verona batte Civitanova: la finale sarà Sir-Rana; Verona - Perugia (0-3) - Volley SuperLega. Diretta Perugia Verona/ Streaming video Rai 2: per la Supercoppa Italiana! (volley, oggi 1 marzo 2026)Diretta Perugia Verona streaming video Rai 2, oggi domenica 1 marzo 2026: orario e risultato live della Supercoppa Italiana di volley maschile. ilsussidiario.net LIVE Perugia-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo in una finale incertissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Sir Safety ... oasport.it Supercoppa: Verona raggiunge Perugia in finale - facebook.com facebook Supercoppa: Verona raggiunge Perugia in finale x.com