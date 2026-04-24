Supercoppa italiana addio Final Four? Come può cambiare il format nella prossima edizione e dove potrebbe giocarsi

La Supercoppa italiana potrebbe cambiare formato nella prossima edizione e la sede potrebbe essere diversa rispetto al passato. Attualmente si discute sulla possibilità di modificare la formula della competizione, che si svolge tradizionalmente con una Final Four. Per l’edizione 202627 si stanno valutando opzioni alternative riguardo alla modalità di svolgimento e alla location, senza ancora decisioni definitive.

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