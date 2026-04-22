Supercoppa Italiana 2026 | Inter prima squadra qualificata format ancora da decidere

L'edizione 2026 della Supercoppa Italiana vede già l'Inter come la prima squadra qualificata, anche se il formato dell'evento non è stato ancora stabilito. La decisione sul modo in cui si svolgerà la competizione deve ancora essere presa, mentre l'Inter si prepara a partecipare. Nessun’altra squadra è stata ancora ufficialmente qualificata, e il regolamento finale del torneo resta da definire.

Non è stato ancora definito il format della prossima Supercoppa Italiana. L'Inter è praticamente certa di giocarla. Atalanta e Lazio si giocano un posto nella prossima manifestazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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