Dopo due settimane di pausa, il programma televisivo torna in onda con una nuova puntata in diretta alle 19. Tra gli ospiti ci sono figure pubbliche conosciute nel mondo dello spettacolo e della politica. L’evento segna il ritorno del conduttore alla conduzione del programma, che si tiene di domenica sera sulla rete del Nove. La puntata prevede interviste e interventi di varie personalità.

Dopo due settimane di pausa, Fabio Fazio torna a presidiare la domenica sera del Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta dalle 19.30 con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 19 aprile 2026. Nel nuovo appuntamento, per affrontare i temi d’attualità e presentare il libro Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia, sarà atteso il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. A seguire, negli studi milanesi di Discovery, ci sarà anche Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino e Giuseppe Conte tra gli ospiti

Nuova Puntata di ‘Che tempo che fa’ con Ospiti di Rilievo

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Non è così. Ne parleremo domani sera a Che tempo che fa. Basta con questa disinformazione, ogni anno muoiono più di 120 persone per mancanza di organi da trapiantare. x.com