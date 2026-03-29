Recentemente, Moody’s ha pubblicato un rapporto in cui evidenzia un aumento del debito pubblico e una crescita economica che si sta rallentando. La crescita del Paese si ferma, mentre l’inflazione continua ad aumentare. La situazione economica viene descritta come difficile, con segnali di instabilità che si riflettono sui titoli di stato e sulla fiducia degli investitori.

La crescita frena, l’inflazione aumenta. Fermandosi ai titoli, come sicuramente farà chi è ansioso di festeggiare il declino dell’Italia per poter puntare il dito contro il governo, quelle che arrivano da Moody’s non sono buone notizie. Basta proseguire qualche riga oltre, però, per accorgersi che la revisione periodica dell’agenzia sul nostro Paese non fa che confermare il buono stato di salute dell’Italia. Dando di fatto ragione al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ieri da Cernobbio ha spiegato che «affrontiamo questa crisi e questa sfida da una posizione di relativa solidità perché i numeri e i fondamentali della nostra economia non sono eccezionali, ma sono sicuramente positivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito

Articoli correlati

Hanbit-Nano: la fuga di gas ha fatto esplodere il razzoIl 22 dicembre scorso, il tentativo di lancio del vettore leggero Hanbit-Nano ha avuto esito negativo a causa di un guasto tecnico.

Leggi anche: La bomba che ha fatto tremare via Stadera realizzata con 62 candelotti Cobra fatti esplodere insieme

Altri aggiornamenti su Giuseppe Conte

Temi più discussi: Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito | Libero Quotidiano.it; Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagati | Libero Quotidiano.it; Referendum, e ora il campo largo che cosa farà di questa vittoria? | Libero Quotidiano.it.

Giuseppe Conte domina PiazzaPulita e scatena polemica su potere della matitaReferendum sulla giustizia, lo show di Giuseppe Conte in tv e le reazioni Chi: l’ex premier Giuseppe Conte, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita ... assodigitale.it

Movimento 5 Stelle, le nomine: out Raggi, Toninelli e Appendino. La nuova squadra di Giuseppe ConteC’è chi verrà confermato, chi promosso e chi invece non avrà spazio: è iniziato il risiko delle nomine del Movimento 5 Stelle per il secondo mandato di Giuseppe Conte. Nella formazione di questo nuovo ... ilmessaggero.it

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha così commentato oggi su X un post del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: «Dopo giorni difficili per il Governo arriva un riconoscimento per Meloni: è quello di Rutte segretario generale della Nato per - facebook.com facebook

Dedicato a Matteo Renzi e Giuseppe Conte x.com