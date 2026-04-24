Superalcolici ai minorenni nel minimarket dei Castelli | ragazzina finisce in ospedale scatta la chiusura

Un minimarket nei Castelli è stato chiuso dopo aver venduto superalcolici a minorenni, tra cui una ragazzina di Genzano che ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a causa di un malore. La vendita di bevande alcoliche ai minori è stata immediatamente interrotta, e sono in corso accertamenti da parte delle autorità per verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha sollevato attenzione sulla regolamentazione delle vendite di alcol ai giovani.

Ha venduto superalcolici ai ragazzini di Genzano. Bottiglie vietate costate un malore a una minorenne. Da qui l'intervento della polizia che ha chiuso un minimarket per dieci giorni.Minimarket vende alcolici ai minorenniSecondo quanto accertato l'alimentari di via Togliatti si era trasformato da.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Superalcolici ai ragazzini: chiuso per otto giorni un minimarket di SeregnoSeregno (Monza e Brianza), 14 febbraio 2026 – Vendevano superalcolici ai ragazzini. Castelli Romani. Controlli straordinari dei Carabinieri. Raffica di denunce. A Castel Gandolfo chiuso un minimarket: roditori nel localeCronache Cittadine CASTEL GANDOLFO ALBANO LAZIALE – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genzano, alcol ai minori e irregolarità: chiuso minimarket per 10 giorni; Un funzionario tedesco chiede il limite zero di alcol per gli automobilisti; Genzano di Roma, Polizia di Stato e Polizia Locale eseguono controlli nei minimarket notturni gestiti da stranieri: sospesa la licenza e chiuso uno in centro e sanzioni per circa 7000€ in totale. Superalcolici ai ragazzini, chiuso un minimarket GenzanoUn punto di riferimento, ma nel modo sbagliato. A Genzano, per settimane un minimarket di via Togliatti è stato il luogo dove i giovanissimi, molti dei quali minorenni, sapevano di poter trovare super ... msn.com Vendevano superalcolici a minorenni: sospesa attività di un bar a Talsano. Chiuso anche un centro esteticoA Talsano la Polizia amministrativa, in collaborazione con la Guardia di Finanza, sospende l'attività di un bar e di un centro estetico. Sono state le segnalazioni arrivate numerose soprattutto da ... lagazzettadelmezzogiorno.it Colle San Marco, ordinanza per il 25 #aprile: stop a #superalcolici e contenitori in vetro facebook Lazio "maglia nera" per i superalcolici: cosa e quanto si beve nella Regione e perché è un problema ift.tt/pB7RwOL x.com