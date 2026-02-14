Superalcolici ai ragazzini | chiuso per otto giorni un minimarket di Seregno

Un minimarket di Seregno ha chiuso per otto giorni perché vendeva superalcolici a minorenni. La polizia ha scoperto che il negozio aveva venduto bevande alcoliche a una 14enne trovata, poco dopo, in strada in stato di ebrezza. La ragazza aveva difficoltà a respirare e si trovava in condizioni preoccupanti, spingendo le autorità a intervenire subito.

Seregno (Monza e Brianza), 14 febbraio 2026 – Vendevano superalcolici ai ragazzini. Una di loro, 14enne, era stata trovata boccheggiante per strada dopo essersi ubriacata. Gli agenti della polizia locale di Seregno hanno eseguito oggi un provvedimento di chiusura per otto giorni per un esercizio di vicinato, un minimarket di Seregno. Un provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. La minorenne soccorsa. Tutto comincia il 31 ottobre scorso, intorno alle 23.20, quando agenti del Comando di polizia locale erano intervenuti a Seregno per soccorrere una ragazza che era stata colta da un malore in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

