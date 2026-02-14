Superalcolici ai ragazzini | chiuso per otto giorni un minimarket di Seregno

Un minimarket di Seregno ha chiuso per otto giorni perché vendeva superalcolici a minorenni. La polizia ha scoperto che il negozio aveva venduto bevande alcoliche a una 14enne trovata, poco dopo, in strada in stato di ebrezza. La ragazza aveva difficoltà a respirare e si trovava in condizioni preoccupanti, spingendo le autorità a intervenire subito.

Seregno (Monza e Brianza), 14 febbraio 2026 – Vendevano superalcolici ai ragazzini. Una di loro, 14enne, era stata trovata boccheggiante per strada dopo essersi ubriacata. Gli agenti della polizia locale di Seregno hanno eseguito oggi un provvedimento di chiusura per otto giorni per un esercizio di vicinato, un minimarket di Seregno. Un provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. La minorenne soccorsa. Tutto comincia il 31 ottobre scorso, intorno alle 23.20, quando agenti del Comando di polizia locale erano intervenuti a Seregno per soccorrere una ragazza che era stata colta da un malore in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superalcolici ai ragazzini: chiuso per otto giorni un minimarket di Seregno Cinque giorni di controlli a Ivrea: denunciato un ladro, sanzioni per 30mila euro ai titolari di due minimarket La polizia di Stato di Ivrea ha intensificato i controlli negli ultimi cinque giorni. La nuova moda dei ragazzini: serate alcoliche in piazza con gli zaini pieni di bottiglie comprate al minimarket In piazza a Monza, i ragazzini scelgono di trascorrere il sabato sera con gli amici, portando con sé zaini pieni di bottiglie di alcolici comprate al minimarket. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI Da oggi, venerdì 16 gennaio 2026, entra in vigore il divieto di vendita su tutto il territorio comunale di alcolici e superalcolici negli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e negli esercizi di som facebook