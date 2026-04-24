Suni crisi al Comune | bocciato il bilancio giunta nel mirino

Il Consiglio comunale di Suni ha votato contro il bilancio per il triennio 2026-2028, con quattro membri della maggioranza che hanno espresso parere negativo. La decisione arriva in un momento di tensione all’interno dell’assemblea, senza che siano stati approvati i documenti finanziari presentati. La bocciatura del bilancio apre questioni sulla gestione amministrativa e sulle prossime mosse della giunta comunale.

? Cosa sapere Il Consiglio di Suni ha respinto il bilancio 2026-2028 con quattro voti contrari della maggioranza.. Il gruppo Uniti per Suni chiede le dimissioni del sindaco Massimo Falchi dopo la frattura.. Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato respinto dal Consiglio comunale di Suni durante la seduta di giovedì 23 aprile, provocando una frattura politica che mette in discussione la tenuta dell’amministrazione di Massimo Falchi. L’esito della votazione del Documento unico di programmazione ha preso una piega inaspettata quando, oltre ai tre voti contrari provenienti dall’opposizione, si sono aggiunti i dinieghi di quattro consiglieri appartenenti alla stessa maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suni, crisi al Comune: bocciato il bilancio, giunta nel mirino Notizie correlate Arcore, il bilancio bocciato spacca la maggioranza: rischio crisi? Cosa sapere Il consiglio di Arcore boccia il bilancio della giunta Bono con nove voti contrari. Comune, manovra d’urgenza: la giunta accelera sul nuovo bilancio? Cosa sapere La giunta Silvetti presenta la variazione di bilancio 2026 al Consiglio il 30 aprile. Contenuti e approfondimenti Crisi al Comune di Matera, Bennardi: «Nessun governo con noi del M5S»«Il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto resteranno all’opposizione». Così il consigliere comunale pentastellato ed ex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo la crisi apertasi ufficialmente in ... lagazzettadelmezzogiorno.it Crisi in Comune San Benedetto dopo dimissioni di due assessoriAria di crisi al Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Le dimissioni degli assessori al Bilancio Domenico Pellei e al Turismo-Sport Cinzia Campanelli (entrambi del Centro Civico Popolare ... ansa.it