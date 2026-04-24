Sulle spiagge torna il tormentone dei chiringuitos | fino a 67 serate confermate regole su musica e orari
Sono state pubblicate le linee guida per l'apertura dei chiringuitos sulla spiaggia di Rimini per la stagione estiva 2026. La normativa prevede un massimo di 67 serate all'anno e stabilisce regole precise su musica e orari di apertura. La discussione su questi aspetti ritorna ogni anno, con le autorità che definiscono le modalità di gestione e le limitazioni per i locali che operano lungo la battigia.
Sono state pubblicate le linee guida per l'apertura dei chiringuitos sulla spiaggia di Rimini per la stagione estiva 2026. Con determina in via di pubblicazione sull’albo pretorio è stata adottata la ‘Check list 2026’, che definisce in modo puntuale le modalità di realizzazione delle strutture e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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