Sulle spiagge torna il tormentone dei chiringuitos | fino a 67 serate confermate regole su musica e orari

Sono state pubblicate le linee guida per l'apertura dei chiringuitos sulla spiaggia di Rimini per la stagione estiva 2026. La normativa prevede un massimo di 67 serate all'anno e stabilisce regole precise su musica e orari di apertura. La discussione su questi aspetti ritorna ogni anno, con le autorità che definiscono le modalità di gestione e le limitazioni per i locali che operano lungo la battigia.