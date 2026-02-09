Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis | due serate evento tra musica live con i duetti di grandi artisti Ospiti scaletta cantanti

Questa sera, su Canale 5, torna Taratata con Paolo Bonolis. Lo show porta musica live e grandi artisti in due serate evento. La prima puntata va in onda alle 21, con ospiti e duetti che promettono spettacolo. È un modo per anticipare il Festival di Sanremo e catturare subito l’attenzione del pubblico.

Canale 5 gioca d'anticipo e lancia il "suo Sanremo" prima che quello ufficiale entri nel vivo. Oggi, lunedì 9 febbraio in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20, arriva Taratata – Al centro della musica, prima di due puntate evento condotte da Paolo Bonolis. Con musica dal vivo. Mentre a causa delle Olimpiadi invernali il Festival di Sanremo prenderà il via a fine mese su Rai 1, Mediaset riporta in scena uno show che punta sulle performance live di artisti che hanno fatto la storia della scena italiana. Taratata, un cast stellare per due serate evento. Sul palco di Taratata salgono 12 nomi che non hanno bisogno di presentazioni e che, insieme, rappresentano la migliore musica italiana degli ultimi trent'anni.

