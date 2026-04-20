Crans-Montana oltre al danno la beffa | fatture fino a 67 mila euro alle famiglie dei feriti ma non una parola sulle cartelle cliniche Chi deve pagare

A Crans-Montana le famiglie di alcuni giovani feriti in un incendio di Capodanno hanno ricevuto fatture ospedaliere che arrivano fino a 67 mila euro, senza che siano state fornite informazioni sulle cartelle cliniche. Oltre al danno di aver subito gravi ustioni e mesi di ricovero, si trovano ora a dover affrontare importi elevati senza dettagli sulla documentazione medica. La vicenda riguarda anche le responsabilità relative ai pagamenti e alla gestione dei costi sanitari.