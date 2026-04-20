Crans-Montana oltre al danno la beffa | fatture fino a 67 mila euro alle famiglie dei feriti ma non una parola sulle cartelle cliniche Chi deve pagare
A Crans-Montana le famiglie di alcuni giovani feriti in un incendio di Capodanno hanno ricevuto fatture ospedaliere che arrivano fino a 67 mila euro, senza che siano state fornite informazioni sulle cartelle cliniche. Oltre al danno di aver subito gravi ustioni e mesi di ricovero, si trovano ora a dover affrontare importi elevati senza dettagli sulla documentazione medica. La vicenda riguarda anche le responsabilità relative ai pagamenti e alla gestione dei costi sanitari.
Non sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Per le famiglie dei giovani rimasti coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’ennesimo colpo arriva via mail sotto forma di fatture ospedaliere dai costi stratosferici. Come riportato da La Repubblica, i documenti inviati dalle strutture svizzere, in particolare dall’ospedale di Sion, mostrano cifre esorbitanti: si va dai 17 mila euro fino a sfiorare i 67 mila euro per degenze lampo, spesso inferiori alle 15 ore, trascorse nei letti elvetici prima del trasferimento d’urgenza al Niguarda di Milano. Sebbene le fatture specifichino che i...🔗 Leggi su Open.online
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