sul superbonus conte racconta superballe

Il presidente del Consiglio ha fatto riferimento alla gestione passata del Superbonus, menzionando il deficit lasciato dal governo precedente con il famoso decreto del 110%. Questa dichiarazione ha provocato reazioni accese da parte di un avvocato pugliese, che ha reagito con una serie di commenti chiamati “Superballe”. La discussione si è incentrata sulle responsabilità e sulle conseguenze delle scelte fatte in passato riguardo alle misure di incentivazione edilizia.

Per far perdere le staffe all’avvocato pugliese è bastato che il presidente del Consiglio ricordasse il buco lasciato dal governo giallorosso grazie al famigerato 110%. «Basta lagne», ha frignato. Ma i numeri lo inchiodano: 120 miliardi tolti a scuola e salute. A Giuseppe Conte non piace che si ricordi il buco creato dal suo governo con il Superbonus. Ieri, dopo che Giorgia Meloni ha ricordato quanto ancora pesi sulle casse pubbliche la misura del 110 per cento voluta dal governo giallorosso, il capo dei 5 stelle ha reagito in malo modo, accusando il presidente del Consiglio di suonare come un disco rotto. «Questa lagna la sentiamo da quattro anni.🔗 Leggi su Laverita.info

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