Superbonus spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte | Eredità pesantissima

Il Superbonus continua a sollevare polemiche. Secondo quanto sostiene Fratelli d’Italia, sarebbero stati spesi altri 5,3 miliardi di euro, lasciando un’eredità pesantissima. Il partito punta il dito contro le decisioni di Conte, evidenziando come siano stati coinvolti oltre 500 mila condomini, case unifamiliari, abitazioni autonome e anche alcuni castelli. Si tratta di un numero importante su circa 12 milioni di edifici ristrutturati, ma ancora si discute sui costi e i rischi di questa misura.

Il Superbonus continua a fare danni. "502.544 tra condomini, abitazioni unifamiliari, case autonome e cinque castelli (due in Piemonte, uno in Lombardia, uno nel Lazio, uno in Calabria), su un totale di circa 12 milioni di edifici residenziali ristrutturati. Con una spesa complessiva, solo per la parte di efficienza energetica, di 129,5 miliardi di euro", scrive Il Sole 24 Ore. "Sono tante, secondo i dati Enea, le detrazioni maturate per il Superbonus tra il 2021 e il 2025, alle quali vanno sommate. Tutte quelle collegate alla messa in sicurezza antisismica. Stando all'agenzia delle Entrate siamo nell'ordine di 40 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima" Approfondimenti su Superbonus Conti Vergogna Superbonus senza fine: un’altra truffa da 9 miliardi. E Conte ha la faccia tosta di parlare di “manovrina” Superbonus, controlli del Fisco: sequestrati 9,3 miliardi e benefici a rischio L'era del Superbonus 110% si sta chiudendo con il sequestro di 9,3 miliardi di euro da parte del Fisco, mettendo a rischio numerosi benefici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Superbonus Conti Argomenti discussi: Superbonus al capolinea: altri 5,3 miliardi spesi nel 2025; Le detrazioni edilizie fruibili nel 2026; Superbonus al capolinea: altri 5,3 miliardi spesi nel 2025; Controlli fiscali per i bonus casa, 200mila lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo - QuiFinanza. Superbonus al capolinea: altri 5,3 miliardi spesi nel 2025I dati Enea: l’agevolazione ha chiuso i battenti il 31 dicembre scorso: in totale è costata 170 miliardi di detrazioni a partire dal 2021 ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com Superbonus, nel Lazio spesi 10 miliardi: sono 655 i cantieri da finire entro dicembre. Rischio contenziosiÈ in arrivo una pioggia di azioni legali sui tribunali del Lazio. Il Superbonus, l’agevolazione nata per incentivare l’efficientamento energetico degli edifici, tranne qualche caso particolare ... roma.corriere.it Superbonus al capolinea: altri 5,3 miliardi spesi nel 2025 24plus.ilsole24ore.com/art/superbonus… x.com Il Superbonus è finito, ma per molte famiglie i lavori non sono mai terminati. Cantieri bloccati, imprese sparite, conti che tornano a carico dei proprietari: ristrutturare casa oggi è diventato molto più complicato. Senza più sconto in fattura e cessione de - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.