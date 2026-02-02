ex detenuto condannato per omicidio si toglie la vita in carcere dopo anni di isolamento e conflitti interni

Pietro Giovanni Marinaro, 74 anni, si è suicidato nel carcere di Padova, dove era rinchiuso da anni. Condannato all’ergastolo per due omicidi avvenuti negli anni Novanta, l’uomo ha deciso di mettere fine alla sua vita nella cella del carcere “Due Palazzi”. La sua morte arriva dopo un lungo periodo di isolamento e di conflitti interni, che avevano segnato gli ultimi anni della sua detenzione.

Pietro Giovanni Marinaro, 74enne condannato all’ergastolo per due omicidi di alto profilo commessi negli anni Novanta, si è tolto la vita all’interno della sua cella nel carcere “Due Palazzi” di Padova. Il decesso è stato accertato nelle prime ore del 2 febbraio 2026, dopo che il personale carcerario lo ha trovato impiccato. L’esame autoptico condotto dai medici legali ha confermato senza ombra di dubbio che si è trattato di un suicidio: nessuna lesione da aggressione, nessun segno di colluttazione, nessuna traccia di intervento esterno. Le telecamere di sorveglianza e i registri di accesso alla sezione hanno verificato che nessun altro individuo è entrato nella cella nelle ore precedenti il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

