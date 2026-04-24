Suicidio assistito sceglie di morire in Svizzera dopo la perdita del figlio

Una donna britannica, in buona salute fisica, ha deciso di morire in Svizzera attraverso il suicidio assistito. La donna aveva perso il suo unico figlio, motivo che l’ha portata a questa decisione. La sua scelta è stata compiuta nel paese dove questa pratica è legale e regolamentata. La notizia ha suscitato attenzione sul tema delle scelte di fine vita in relazione a perdite personali profonde.

È morta in Svizzera la donna britannica fisicamente sana che aveva scelto di compiere il suicidio assistito non potendo più sopportare il dolore e la condizione psicologica derivata dalla perdita del suo unico figlio. Una scelta che fa discutere. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Suicidio assistito, sceglie di morire in Svizzera dopo la perdita del figlio Suicidio assistito, sceglie di morire in Svizzera dopo la perdita del figlio Notizie correlate Donna britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la perdita del figlioABBONATI A DAYITALIANEWS Una decisione maturata nel dolore Una donna del Regno Unito ha deciso di recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio... Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlioUna donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Wendy Duffy, la 56enne sceglie di morire con il suicidio assistito dopo la morte del figlio. La vita non ha più senso; Perde il figlio e vuole morire: l'eutanasia choc di Wendy Duffy; Wendy Duffy ricorre al suicidio assistito in Svizzera dopo aver perso il figlio: Non esisto; Fine vita: archiviato il caso Sibilla Barbieri per Cappato, Parpaglioni e Perduca. Addio Wendy, ha voluto il suicidio assistito dopo aver perso il figlioSi è spenta con indosso la maglietta del figlio scomparso mentre ascoltava Lady Gaga e Bruno Mars che cantano 'Die With A Smile' (Morire col sorriso). Così ha scelto di andarsene la donna britannica r ... ansa.it Wendy è sana, ma oggi sceglie il suicidio assistito in Svizzera: Dopo la morte di mio figlio la vita non ha sensoLa sua decisione nasce dal dolore per la scomparsa improvvisa del figlio Marcus, 23 anni, soffocato da un boccone di cibo ... today.it Addio Wendy, ha voluto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio. Monta il dibattito per la procedura a pagamento in Svizzera per la donna britannica #ANSA - facebook.com facebook Dopo la morte del figlio sceglie il suicidio assistito: il caso Wendy Duffy #suicidioassistito x.com