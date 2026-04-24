Studenti di La Spezia intervistano l’attore Andrea Buscemi in diretta

Venerdì 24 aprile, gli studenti del Capellini Sauro hanno intervistato in diretta l’attore Andrea Buscemi su CapeSau-nd Radio. L’intervista si è svolta durante una trasmissione condotta dagli studenti, che hanno posto domande all’attore riguardo alla sua carriera e ai suoi progetti. La radio ha trasmesso l’evento in diretta, coinvolgendo il pubblico locale e gli ascoltatori della stazione.

? Cosa sapere Gli studenti del Capellini Sauro intervistano Andrea Buscemi su CapeSau-nd Radio venerdì 24 aprile.. L'iniziativa a La Spezia integra la formazione scolastica con la pratica professionale radiofonica.. Venerdì 24 aprile alle ore 15.15, gli studenti dell’Istituto Capellini Sauro di La Spezia trasmetteranno su CapeSau-nd Radio un’intervista esclusiva dedicata all’attore toscano Andrea Buscemi attraverso il portale di Radio Rogna. L’appuntamento radiofonico, che nasce dal cuore del progetto scolastico cittadino, vedrà i giovani studenti protagonisti di un confronto diretto con un professionista della scena teatrale e cinematografica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti di La Spezia intervistano l’attore Andrea Buscemi in diretta Notizie correlate Laboratorio di fumetto con Andrea Spezia all’Accademia Bianchi"Fumettisti si nasce, bravi si diventa" è il titolo del nuovo laboratorio di fumetto tenuto dall’artista Andrea Spezia che prenderà il via a Sarzana,... Spezia e provincia, la scossa di terremoto: scuole chiuse per i controlli, studenti fuori. Ritardi dei treniLa Spezia, 25 marzo 2026 – Il terremoto di Fosdinovo ha avuto ripercussioni anche nello Spezzino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salpata dalla Spezia la campagna ’26 di Nave Italia, studenti di Gattinara in viaggio con Il piccolo principe; Crolla controsoffitto a scuola, studenti rimandati a casa. Erano stati controllati poco più di un anno fa; Gli studenti di Potenza a Casarsa sulle tracce di Pasolini; Nave Italia 2026, al via dalla Spezia il viaggio dell’inclusione: studenti a bordo con Daniele Cassioli. Salpata dalla Spezia la campagna ’26 di Nave Italia, studenti di Gattinara in viaggio con Il piccolo principeSalpa oggi dalla Spezia Svelandoci 2026: Negli occhi le stelle, nel cuore le onde: in viaggio con il Piccolo Principe, primo progetto della campagna 2026 di Nave Italia; a bordo gli studenti dell’IP ... msn.com Salpa oggi da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia: a bordo gli studenti dell’IPSEOA G.Pastore di Gattinara con ospite d’eccezione Daniele CassioliGenova – Salpa oggi, lunedì 20 aprile, da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che vede ... ilnautilus.it Sernaglia della Battaglia | L’IC di Sernaglia ospita studenti francesi: la scuola che abbatte le frontiere - facebook.com facebook