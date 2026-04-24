Studenti di La Spezia intervistano l’attore Andrea Buscemi in diretta

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, gli studenti del Capellini Sauro hanno intervistato in diretta l’attore Andrea Buscemi su CapeSau-nd Radio. L’intervista si è svolta durante una trasmissione condotta dagli studenti, che hanno posto domande all’attore riguardo alla sua carriera e ai suoi progetti. La radio ha trasmesso l’evento in diretta, coinvolgendo il pubblico locale e gli ascoltatori della stazione.

? Cosa sapere Gli studenti del Capellini Sauro intervistano Andrea Buscemi su CapeSau-nd Radio venerdì 24 aprile.. L'iniziativa a La Spezia integra la formazione scolastica con la pratica professionale radiofonica.. Venerdì 24 aprile alle ore 15.15, gli studenti dell’Istituto Capellini Sauro di La Spezia trasmetteranno su CapeSau-nd Radio un’intervista esclusiva dedicata all’attore toscano Andrea Buscemi attraverso il portale di Radio Rogna. L’appuntamento radiofonico, che nasce dal cuore del progetto scolastico cittadino, vedrà i giovani studenti protagonisti di un confronto diretto con un professionista della scena teatrale e cinematografica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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