È in programma un laboratorio di fumetto condotto dall’artista Andrea Spezia presso l’Accademia Musicale Bianchi a Sarzana, in piazza Guido Jurgens 31. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire le tecniche del disegno e della narrazione attraverso il fumetto, offrendo l’opportunità di apprendere direttamente da un professionista del settore. L’evento si rivolge a un pubblico di appassionati e principianti.

"Fumettisti si nasce, bravi si diventa" è il titolo del nuovo laboratorio di fumetto tenuto dall’artista Andrea Spezia che prenderà il via a Sarzana, negli spazi dell’Accademia Musicale Bianchi (piazza Guido Jurgens 31). Sabato 28 febbraio, 7 e 14 marzo, bambini e giovani adulti appassionati di disegno e fumetto potranno immergersi in questa particolare forma creativa. Non servono pregresse esperienze, solo interesse e passione. I laboratori per i più piccoli (6 – 11 anni) si terranno dalle 15 alle ore 16, quelli per i più grandi (12 – 20 anni) dalle 16.15 alle 18.15. Ad accogliere il corso saranno gli spazi della nuova stanza al piano terra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio di fumetto con Andrea Spezia all’Accademia Bianchi

Si apre l’anno dell’Accademia. Una serata ricca di eccellenze con lo chef Andrea AielloIl nuovo anno della Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina si è aperto la scorsa settimana con una serata...

Venus Williams e il secondo matrimonio da sogno con Andrea Preti: 12 abiti bianchi, una settimana di festa e la canzone di IramaVenus Williams non ha badato a spese per celebrare il matrimonio con Andrea Preti a Palm Beach, in Florida.

Temi più discussi: Laboratorio di fumetto con Andrea Spezia all’Accademia Bianchi; All’Accademia Bianchi un laboratorio di fumetti con Andrea Spezia; Laboratori di mosaico e fumetti nel palazzo marchesale di Melpignano; Daniele Nicastro: laboratorio di narrazione a fumetti.

Laboratori di mosaico e fumetti nel palazzo marchesale di MelpignanoIl Palazzo Marchesale di Melpignano si prepara a cambiare volto. A partire da marzo le sue sale silenziose, i preziosi affreschi e il giardino segreto diventeranno un laboratorio di emozioni e creativ ... lecceprima.it

Officina Gambalunga, tornano i laboratori tra poesia, scrittura e fumettoRiparte Officina Gambalunga, il ciclo di laboratori ospitato dalla Biblioteca civica Gambalunga in via Gambalunga 27. Quattro percorsi diversi, ma con un ... chiamamicitta.it

Dal 1º gennaio 2025 sono 747 le box aquilotte consegnate alle famiglie dei nuovi nati dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Un progetto che, ad un anno e poco più dal suo avvio, continua ad avvicinare i neonati spezzini - facebook.com facebook

L’analisi della vittoria dello Spezia a Cesena con Andrea Grammatica: alle 18 torna “Radio Picco” x.com