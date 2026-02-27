Laboratorio di fumetto con Andrea Spezia all’Accademia Bianchi

È in programma un laboratorio di fumetto condotto dall’artista Andrea Spezia presso l’Accademia Musicale Bianchi a Sarzana, in piazza Guido Jurgens 31. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire le tecniche del disegno e della narrazione attraverso il fumetto, offrendo l’opportunità di apprendere direttamente da un professionista del settore. L’evento si rivolge a un pubblico di appassionati e principianti.

"Fumettisti si nasce, bravi si diventa" è il titolo del nuovo laboratorio di fumetto tenuto dall’artista Andrea Spezia che prenderà il via a Sarzana, negli spazi dell’Accademia Musicale Bianchi (piazza Guido Jurgens 31). Sabato 28 febbraio, 7 e 14 marzo, bambini e giovani adulti appassionati di disegno e fumetto potranno immergersi in questa particolare forma creativa. Non servono pregresse esperienze, solo interesse e passione. I laboratori per i più piccoli (6 – 11 anni) si terranno dalle 15 alle ore 16, quelli per i più grandi (12 – 20 anni) dalle 16.15 alle 18.15. Ad accogliere il corso saranno gli spazi della nuova stanza al piano terra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

