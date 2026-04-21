Studente transgender maltrattato al liceo Arcigay Roma | La scuola dovrebbe essere un luogo protetto

Un alunno transgender ha segnalato di aver subito umiliazioni e maltrattamenti da parte di una docente presso il liceo Aristofane. La testimonianza, pubblicata da Fanpage, descrive episodi di comportamenti offensivi e denigratori nei confronti dello studente. L’associazione Arcigay Roma ha commentato la vicenda affermando che la scuola dovrebbe essere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.