Studente transgender maltrattato al liceo Arcigay Roma | La scuola dovrebbe essere un luogo protetto
Un alunno transgender ha segnalato di aver subito umiliazioni e maltrattamenti da parte di una docente presso il liceo Aristofane. La testimonianza, pubblicata da Fanpage, descrive episodi di comportamenti offensivi e denigratori nei confronti dello studente. L’associazione Arcigay Roma ha commentato la vicenda affermando che la scuola dovrebbe essere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.
"Una prof del liceo Aristofane umilia e maltratta mio figlio, un alunno transgender": dopo la testimonianza raccolta da Fanpage.it, parla l'Arcigay di Roma: "Offriamo noi formazione e supporto per attivare la carriera alias a scuola".🔗 Leggi su Fanpage.it
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