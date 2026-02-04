Mantova studente 16enne alla fermata con tirapugni e coltelli | scatta la denuncia indaga la Procura

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato a Monzambano mentre aspettava l’autobus per andare a scuola. La polizia ha trovato nel suo zaino un tirapugni e un coltello. Ora la Procura indaga sul suo comportamento.

A Monzambano, nel mantovano, un 16enne sarebbe stato fermato mentre attendeva il bus per scuola con un tirapugni e un pugnale nello zaino. I Carabinieri, insospettiti dal nervosismo del giovane, avrebbero proceduto al controllo e al sequestro delle armi, facendo scattare la denuncia alla Procura dei Minori.

