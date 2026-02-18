Olimpiadi bandiera della UE sequestrata a un 12enne | arrivano le scuse degli organizzatori

Un’addetta alla sicurezza ha sequestrato la bandiera dell’Unione Europea a un ragazzino di 12 anni, causando polemiche. L’episodio è avvenuto poco prima della semifinale di hockey all’Arena di Santa Giulia, quando il giovane tentava di entrare con la bandiera in mano. I genitori del ragazzo hanno protestato, chiedendo spiegazioni. Gli organizzatori si sono scusati pubblicamente, spiegando che si tratta di una misura di sicurezza e che non era loro intenzione creare disagio. La vicenda continua a far discutere sui limiti delle regole durante le grandi manifestazioni sportive.

"La bandiera non può entrare". Con queste parole un’addetta alla sicurezza ha fermato un dodicenne all'ingresso dell'Arena di Santa Giulia, poco prima della semifinale di hockey femminile di ieri sera tra Stati Uniti e Svezia. Il "corpo del reato"? Una bandiera dell’Unione Europea. L'episodio ha sfiorato il paradosso: il ragazzo, per timore di restare fuori, ha gettato il vessillo nel cestino, salvo poi vederselo riconsegnato da una seconda addetta, più flessibile ma cauta: "Tienila pure, ma non tirarla mai fuori". Secondo un'interpretazione rigida della Carta Olimpica, la bandiera UE - al pari di quella della pace - è spesso classificata come simbolo "politico" piuttosto che nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpiadi, bandiera della UE sequestrata a un 12enne: arrivano le scuse degli organizzatori Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia: “Come qualsiasi altro Paese”. Gli organizzatori: “Non è una nostra decisione”La bandiera e l’inno della Russia sono tornati alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, provocando reazioni contrastanti. Sommer: arrivano le scuse ai tifosi via socialDopo la partita tra Inter e Pisa, Yann Sommer si scusa sui social con i tifosi a causa di alcune difficoltà incontrate durante la serata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La bandiera dell'Europa vietata ai tifosi alle Olimpiadi: sequestrata a un bimbo nel giorno dedicato alle scolaresche; Olimpiadi 2026, due tifosi lettoni sventolano la bandiera della Groenlandia alla partita di hockey; La partecipazione ombra della Russia ai Giochi invernali; Ue, Italia, Germania e Belgio spingono per semplificare le normative. Olimpiadi, bandiera della UE sequestrata a un 12enne: arrivano le scuse degli organizzatoriUn’addetta alla sicurezza ha fermato un ragazzo all'ingresso dell'Arena di Santa Giulia, poco prima della semifinale di hockey. L'accusa? Quella di aver portato un simbolo politico. Il comunicato: ... msn.com Bandiera dell'Ue sequestrata a un bambino di 12 anni alle Olimpiadi, poi le scuseSecondo gli addetti alla sicurezza, la bandiera sarebbe stata vietata in quanto assimilabile a una dichiarazione politica, ma nel pokmeriggio di mercoledì sono arrivate le scuse di Fondazione Milano ... milanotoday.it Olimpiadi, sequestrata una bandiera dell’Europa a un bambino di 12 anni. Ecco perché è successo x.com La bandiera dell'Europa «vietata» ai tifosi alle Olimpiadi: sequestrata a un bimbo nel giorno dedicato alle scolaresche facebook