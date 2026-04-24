Stress da cambio stagione colpisce 8 italiani su 10 | l’efficacia degli integratori

Un’indagine condotta da AstraRicerche per Integratori & Salute rivela che circa l’80% degli italiani avverte effetti legati al cambio di stagione, con un impatto sul benessere fisico e mentale. Il fenomeno, conosciuto come stress da cambio di stagione, riguarda un’ampia parte della popolazione e si manifesta in modo concreto, secondo i dati raccolti. La ricerca si concentra sulla percezione di questo disagio e sull’uso di integratori come possibile soluzione.

È quanto emerge dai risultati di un’indagine realizzata da AstraRicerche per Integratori & Salute. Il “mal” da cambio di stagione non è un luogo comune ma qualcosa di tangibile: per quasi 8 italiani su 10 ( 7 7 % ) incide concretamente sul benessere fisico e mentale. Nello specifico, è proprio i l passaggio dall’ inverno alla primavera – tipico d i quest’ ultimo periodo – a rappresenta re il momento di maggiore vulnerabilità p er l’organismo (29,5%), mentre quello dall’estate all’ autunno – contro ogni aspettativa – è considerato il meno responsabile di stress, stanchezza o calo di energia (20%). In quest i momenti di transizione, il ricorso...🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ti alzi la mattina già stanco. Pensi sia lo stress, il lavoro, le mille cose da fare. Forse sì. Ma forse almeno in parte è la stanza in cui dormi. La camera da letto è lo spazio più sottovalutato della casa. Si compra il divano nuovo, si rinnova la cucina, si pensa al sal facebook