Negli ultimi tempi si è diffusa l'abitudine di assumere integratori a base di funghi medicinali, soprattutto in vista del cambio di stagione. Questi prodotti vengono spesso scelti per rafforzare il sistema immunitario e migliorare il benessere generale. Tuttavia, non mancano opinioni contrastanti sulla loro efficacia e sicurezza. È importante conoscere le caratteristiche di questi integratori e le eventuali controindicazioni prima di inserirli nella propria routine quotidiana.

Tra capsule, polveri, estratti e, in alcuni casi, addirittura caffè, gli integratori a base di funghi medicinali sono sempre più presenti sugli scaffali delle erboristerie del nostro Paese e nelle routine quotidiane di chi cerca un supporto naturale alla salute. Può sembrare un fenomeno piuttosto recente, ma non è affatto così: il primo impiego terapeutico dei funghi risale a più di duemila anni fa, quando la medicina tradizionale cinese li introdusse come rimedio per il sistema immunitario e la longevità. Nel corso dei secoli quella tradizione ha incontrato la scienza moderna, dando vita a una disciplina specifica: la micoterapia. Cosa sono...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori a base di funghi: pro e contro nel cambio di stagione

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