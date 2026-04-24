Strega Poesia Donzelli si dimette | Serve codice etico

Elisa Donzelli si è dimessa dai ruoli di membro del Comitato scientifico dello Strega Poesia e della Giuria estesa. La decisione è stata comunicata attraverso un breve messaggio. La motivazione ufficiale riguarda la necessità di un codice etico per l’organizzazione. La notizia è stata resa nota pochi giorni dopo le discussioni pubbliche sulla gestione dell’evento e sulle norme che lo regolano.

Elisa Donzelli, membro del Comitato scientifico dello Strega Poesia e della Giuria estesa, si è dimessa da entrambe le cariche. La decisione, annunciata in un post su Facebook, arriva dopo le polemiche per la presenza, tra i libri candidati, di un titolo della casa editrice Donzelli, di cui l’autrice dirige la collana di poesia: "Attacchi personali e polemiche sui social - ma anche oltre - epigonizzati attorno alla mia persona", denuncia. Donzelli lamenta un problema di regole. Da tempo, spiega, aveva chiesto di chiarire "le modalità di candidatura dei libri, le tipologie candidabili, le modalità di voto, la durata del mandato del Comitato scientifico e della giuria estesa".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strega Poesia, . Donzelli si dimette: "Serve codice etico" Notizie correlate Leggi anche: Il presidente dell’Ordine: "Così si rischia anche di violare il codice etico" Forum, centri civici e codice etico. Le proposte per i candidati sindaco"La Consulta degli Stranieri? L’idea alla base dell’iniziativa è positiva, ma si tratta di un istituto normato che sarebbe a mio avviso difficile da... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Strega Poesia, . Donzelli si dimette: Serve codice etico; Dal maestro Bertoni al talento di Sofia Fiorini: la poesia candidata allo Strega parla bolognese. Strega Poesia, Donzelli si dimette: Serve codice eticoElisa Donzelli, membro del Comitato scientifico dello Strega Poesia e della Giuria estesa, si è dimessa da entrambe le ... msn.com Dal maestro Bertoni al talento di Sofia Fiorini: la poesia candidata allo Strega parla bologneseBOLOGNA – Dei dodici poeti selezionati come finalisti al Premio Strega Poesia, la metà esatta è bolognese d’adozione o comunque sotto torri si è formata. Va da sé che la statistica in questo caso non ... bologna.repubblica.it Stregati·e : les voix du Premio Strega Poesia en français Retour en images sur la soirée dédiée aux voix du Premio Strega Poesia, organisée par la Sorbonne Nouvelle, en présence de Jonida Prifti et Marilena Renda, poètes finalistes du prix. *** Stregati·e: le - facebook.com facebook