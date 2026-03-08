Il presidente dell’Ordine | Così si rischia anche di violare il codice etico

Il dottor Paolo Maria Battistini, presidente dell’Ordine, ha espresso preoccupazione riguardo alle scorciatoie per dimagrire, sottolineando che adottarle potrebbe portare a violare il codice etico professionale. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di metodi rapidi per perdere peso e delle implicazioni etiche connesse. La posizione dell’Ordine si inserisce in un quadro di attenzione verso pratiche che mettono a rischio la salute.

Alt alle scorciatoie per dimagrire. È il chiarimento che arriva dal dottor Paolo Maria Battistini, presidente provinciale dell’Ordine dei medici: "Negli ultimi tempi si è fatta strada l’idea, anche da parte di operatori non medici, che alcuni farmaci antidepressivi o ansiolitici o preparazioni galeniche possano essere usati come scorciatoia per dimagrire, come presunti acceleratori del metabolismo tiroideo da affiancare alle diete ipocaloriche, e molti pazienti si rivolgono al medico per ottenerne la prescrizione. È necessario dirlo con chiarezza: al momento non esistono evidenze scientifiche che giustifichino l’impiego di questi medicinali allo scopo di perdere peso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

