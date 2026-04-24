Stragi del ' 92 De Luca dopo la Cassazione | Il gip non ha imposto nuove indagini sulla pista nera

Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, si parla di una sentenza emessa il 22 aprile 2026 che ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’ufficio contro un provvedimento del Gip. In quel documento, il giudice aveva disposto nuove indagini in relazione a un procedimento giudiziario riguardante le stragi del 1992. La decisione della Corte non ha imposto ulteriori approfondimenti sulla pista nera, lasciando invariata la precedente disposizione del Gip.

"L’interesse mediatico suscitato dal dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, che in data 22 aprile 2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da questo Ufficio avverso il provvedimento del Gip Graziella Luparello, con il quale si dispongono ulteriori indagini nell’ambito.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Stragi del '92, la Procura generale della Cassazione: "Il ricorso dei pm sulla pista nera va rigettato"La Procura generale della Cassazione dà torto ai pm di Caltanissetta che, definendolo abnorme, avevano impugnato il provvedimento con cui il gip, per... Via D’Amelio: Cassazione impone nuove indagini sulla pista nera? Cosa sapere La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stragi del '92, i pm chiedono l'archiviazione dell'indagine mafia-appalti; Stragi del ’92, De Luca: Su pista nera al momento non ci sono elementi; Stragi, moventi e responsabilità: dove sbaglia Scarpinato; Stragi ‘92, Gasparri: Per il pm De Luca l’inchiesta mafia e appalti è stata concausa decisiva. STRAGI DEL 1992 | Inchiesta mafia-appalti, le anomalie e le domande che non si possono archiviareSui responsabili occulti delle stragi del 1992 la Procura nissena non trova prove, ma punta il dito sui magistrati che isolarono Falcone e Borsellino ... ilsussidiario.net Stragi del ’92, dossier appalti (in via di archiviazione) e l’atto d’accusa del procuratore De LucaLa lunga audizione del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, ha focalizzato un ... lavalledeitempli.net Perde la Procura di Caltanissetta, che voleva archiviare le indagini sui presunti mandanti esterni delle stragi del 1992; vince la Gip Graziella Luparello, che per due volte, negli ultimi anni, ha detto no a quella richiesta di archiviazione. È questo, in sintesi, l’i - facebook.com facebook CHI HA VOLUTO LE STRAGI DEL '92 COSTATE LA VITA A FALCONE E BORSELLINOI PM CHIEDONO L’ARCHIVIAZIONE x.com