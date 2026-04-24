Stragi 1992 | Cassazione blocca il ricorso scoppia lo scontro

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Caltanissetta riguardo alle indagini sulle stragi del 1992. La decisione mette fine a un'ulteriore fase processuale e blocca le richieste avanzate dall'ufficio giudiziario. La questione riguarda eventuali approfondimenti o riaperture delle indagini sulle vicende legate agli attentati di quegli anni. La notizia ha generato reazioni e ha aperto un confronto tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Caltanissetta sulle indagini stragi 1992.. Il provvedimento riapre lo scontro politico tra Movimento 5 Stelle e senatrice Bevilacqua.. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta, stabilendo l’inammissibilità della richiesta riguardante le nuove indagini disposte dal Gip Graziella Luparello e sollevando interrogativi sulla gestione dei filoni investigativi relativi alle stragi del 1992. Il provvedimento della Suprema Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali, limitandosi a una valutazione tecnica sulla possibile abnormità di alcuni atti giudiziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stragi 1992: Cassazione blocca il ricorso, scoppia lo scontro Notizie correlate Stragi del '92, la Procura generale della Cassazione: "Il ricorso dei pm sulla pista nera va rigettato"La Procura generale della Cassazione dà torto ai pm di Caltanissetta che, definendolo abnorme, avevano impugnato il provvedimento con cui il gip, per... Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appaltiLa procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca ha chiesto l’archiviazione per il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Stragi, la Cassazione costringe i pm di Caltanissetta a indagare ancora sui mandanti occulti; Stragi del '92, la Cassazione legittima le indagini sulla Pista nera. Stragi del ’92, la Cassazione sconfessa la Procura di Caltanissetta e la Commissione Antimafia: ora si deve indagare sulla Pista neraLa Cassazione respinge il ricorso della Procura contro la decisione del Gip di Caltanissetta che ha disposto nuove indagini sulla Pista Nera ... lanotiziagiornale.it Strage via D’Amelio, la Cassazione boccia il ricorso dei pm di Caltanissetta: ok a nuove indagini su mandanti esterni e pista neraRespinto il ricorso dei pm di Caltanissetta: si dovrà indagare ancora su mandanti esterni e pista nera dietro l'attentato a Borsellino ... ilfattoquotidiano.it Mirabelli: avanti le indagini sulle stragi e sulle piste nere x.com Ex-Folgore Piselli: ho trasportato esplosivo. Teoricamente potrebbe essere quello delle stragi #folgore #stragi #fanpage facebook