Processo alla banda dei maranza il giudice ordina nuovi accertamenti | slitta la sentenza

Da bresciatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allungano i tempi per il verdetto sul processo per la scia di violenze che, tra il giugno 2024 e il gennaio 2025, ha trasformato il cuore di Brescia in un teatro di aggressioni brutali. Nell'udienza di lunedì davanti alla Gup Gaia Sorrentino, il filone celebrato con rito abbreviato non è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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