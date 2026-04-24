Strage di piazza della Loggia avvocato forlivese prende la difesa di un ex militante sospettato di aver piazzato la bomba

Un avvocato di Forlì ha deciso di rappresentare un ex militante sospettato di aver collocato la bomba durante la strage di piazza della Loggia. L'uomo, di 72 anni e già coinvolto in procedimenti legali legati a gruppi di estrema destra, ha affidato la sua difesa all'avvocato Francesco Minutillo. Quest’ultimo è noto per aver assistito numerosi militanti con precedenti penali relativi alle leggi Scelba e Mancino.

Si è affidato all'avvocato Francesco Minutillo del Foro di Forlì - già noto per aver difeso decine di militanti della destra radicale dalle accuse legate alle leggi Scelba e Mancino - Paolo Marchetti, 72 anni, ex militante di Ordine Nuovo, da qualche mese coinvolto nel procedimento penale in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del... Strage di Piazza della Loggia, la Corte dichiara inammissibile l’appello di ToffaloniBrescia, 28 marzo 2026 – La Corte d'Appello di Brescia, sezione minorenni, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello depositato da Marco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Processo a Roberto Zorzi per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974 (16.04.2026); Piazza Loggia, Milani: L’indifferenza di Toffaloni non mi dà pace; Siamo testimoni; La teca con i resti dell'auto di Falcone in piazza Duomo. Strage di multe in piazza Dante: scatta la rimozione delle motoRaffica di multe e rimozioni oggi in piazza Dante a Genova, dove gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per liberare la carreggiata invasa da decine di moto parcheggiate in modo irregolare. primocanale.it Strage di piazza Fontana, il testimone Guido Lorenzon: «Calogero mi credette e indagò Freda e Ventura»TREVISO - «Qualcuno ha definito la sua inchiesta come secondaria. Ma non è mai stato così. Nel 2005 la Cassazione ha stabilito che i responsabili della strage di piazza ... ilgazzettino.it Un bilancio disastroso. La strage di #lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è ormai fuori controllo: il numero di lupi morti è salito a 21. Fermare i crimini di natura è sempre più urgente. Firma la nostra petizione wwf.it/criminidinatura x.com Tele Dehon. . Dal 21 al 25 maggio il “Maggio dell’Antimafia” coinvolgerà Bari, Trani e Foggia in un percorso di eventi tra cultura, testimonianze e arte, nel segno della memoria della strage di Capaci e dell’impegno civile contro le mafie. facebook