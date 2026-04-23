Una chiazza di colore nero e dall’odore pungente si estende lungo il canale Porretto, contaminando le acque e l’aria nei pressi della strada provinciale 45. Sul posto sono in corso indagini per individuare i responsabili di questa dispersione di sostanze inquinanti. Le autorità stanno raccogliendo campioni e analizzando le possibili fonti di emissione per chiarire le cause di questa contaminazione.

Una scia nera, densa e dall’odore acre che ’impesta’ le acque e l’aria lungo la strada provinciale 45. L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì, quando un chilometro di acque del canale Porretto, il corso d’acqua che costeggia la strada verso la frazione di Scortichino, è stato invaso da un massiccio sversamento di idrocarburi. Uno sfregio ambientale che ha mobilitato d’urgenza soccorsi e autorità. A dare l’allerta sono stati i tecnici del Consorzio di Bonifica Burana, che durante i consueti monitoraggi della rete idrica si sono trovati di fronte a una macchia d’olio di proporzioni preoccupanti. La chiamata al distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno è stata immediata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oli e veleni nel canale Porretto. Indagini in corso sui responsabili

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